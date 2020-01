Ein Gespräch mit Armin Assinger ist gefühlt eine Plauderei mit einem guten alten Bekannten. Der 55-Jährige ist seit gut drei Jahrzehnten Stammgast in den Wohnzimmern von Herrn und Frau Österreicher. Zunächst als Skisportler, dann als TV-Experte bei Weltcuprennen – so auch heute beim Super-G in Kitzbühel (11.25 Uhr, ORF 1) und beim morgigen Abfahrtsklassiker auf der Streif (11.25 Uhr, ORF 1). Und seit bald 18 Jahren ist der stets authentische Kärntner Moderator der ORF-Millionenshow.