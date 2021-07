"No Time To Die" ist der letzte Kinoauftritt von Daniel Craig als 007. Mit dem nahenden Aus des 53-jährigen Briten – der 25. Bond soll am 8. Oktober starten – vergeht kaum ein Tag, an dem die Personalspekulation um die prestigeträchtigste Filmrolle der Welt nicht angeheizt wird. Gut 20 Kandidaten waren es noch Anfang des Jahres, die die Filmpresse von London bis Hollywood heiß diskutierte.