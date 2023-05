Wer hat den Lärm erfunden?

"Die Welt ist laut" hat der deutsche Journalist seine Reise durch die Geschichte jener Geräusche und Klänge betitelt, die Menschen begleiten und mitunter quälen. Da Tonaufzeichnungen erst ab Ende des 19. Jahrhunderts möglich waren, hat Kessler u. a. anhand von Tagebüchern, Reportagen, Grafiken, Konstruktionszeichnungen, Bildern und archäologischen Befunden historischen Lärm beschrieben. Als Ergänzung zur Fantasie sind über das Buch QR-Codes verteilt, mit denen sich diverse Klänge abrufen lassen.

War es zunächst das Aneinanderschlagen von Steinen, bedeutete in der Antike Lärm gleich Macht. Mit vielen Anekdoten angereichert, berichtet er etwa, wie Pythagoras als Erster niederschrieb, dass sich hinter dem Lärm Muster verbergen. Der Weg für die Akustikforschung war geebnet. Beschwerden über Lärm gab es seit Menschengedenken. "So viel wie du fürs Brüllen einnimmst, du Ruhestörer, wollen wir dir zahlen, nur halte das Maul!", schrieb der Dichter Martial (40–103/4 n. Chr.) in einem Epigramm über einen stimmgewaltigen Lehrer. Und schon Napoleon waren feiernde Menschen ein Gräuel: "Dummköpfe haben Lärm gerne, und die Menge besteht aus Dummköpfen."

Dass Lärm die Gesundheit beeinträchtigt, wurde spätestens mit der industriellen Revolution immer klarer – Fabriken und Maschinen schufen eine permanente Lärmkulisse. Der Autor widmet sich dem Straßenverkehr und wie dieser den Klang der Stadt entscheidend zu beeinflussen begann, als auch dem lautesten vernommenen Geräusch der Weltgeschichte: Als 1883 der indonesische Vulkan Krakatau ausbrach, umliefen die Schallwellen die Erde dreieinhalb Mal.

Lassen Kesslers Geschichten über Goethes Lärmbeschwerden schmunzeln und rufen jene über die Verbreitung der ersten Radios und Fernseher Nostalgie hervor, machen seine Klangschilderungen von Industrieanlagen und vor allem jene über das Dröhnen des Krieges nachdenklich.

"Die Welt ist laut" ist keine wissenschaftliche Abhandlung über Akustik, sondern ein informativer wie unterhaltsamer Streifzug durch die vor allem europäische Geschichte anhand von Lärm – nicht lückenlos, oft abschweifend, aber gründlich recherchiert und gekonnt verfasst. (apa/ Wolfgang Hauptmann)

