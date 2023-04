Wer hat den Krug im Theater Meggenhofen zerbrochen?

Fritz Egger ist es seit 2019 als Intendant des Theaters Meggenhofen gelungen, das Hausruckviertel als relevanten Schauspiel-Standort zu etablieren: Es kommt Volksdramatik von den Menschen für die Menschen auf die Bühne, ohne provinziellen Anstrich, schon gar nicht in der Geisteshaltung. 2021 wurde die hohe Qualität dieses Theaters für die Produktion "Der Brandner Kaspar und das ewige Leben" mit dem Bühnenkunstpreis des Landes ausgezeichnet. Heuer haben Egger und Vereinsobfrau Maria Rotschopf Heinrich von Kleists Klassiker "Der zerbrochene Krug" in der Fassung von H.C. Artmann und in der Regie von Christine Wipplinger auf den Spielplan gesetzt. Die Premiere findet am 6. Juni statt, gespielt wird bis zum 9. Juli.

"Es ist eine hervorragende Idee von Christine Wipplinger, die Figur des ursprünglichen Gerichtsrats von Waltersberg weiblich zu besetzen, weil das Stück dadurch unverkrampft einen modernen Dreh bekommt. Wir leben eben in einer anderen Realität als Kleist (1777-1811, Anm.)", sagt Julia Cencig, die in dieser Gerichtsrätin-Rolle zu erleben sein wird und spätestens mit Soko Kitzbühel (Major Nina Pokorny) zum Publikumsliebling aufgestiegen ist. Egger selbst ist Dorfrichter Adam. Peter Scholz, mit dem Egger die Erfolgsproduktion "Indien" von 2022 am 14./15. Juli wiederaufnimmt, spielt Schreiber Liechtl. Susanne Altschul ist Marthe Rull, Miriam Fussenegger deren Tochter Eve. Cencig: "Es ist dem Stück eingeschrieben, dass Richter Adam mit den Frauen Schindluder treibt – und wenn ihn nun eine Frau entlarvt, gibt das dem Stück einen feministischen Aspekt."

Chöre, kommt, singt mit!

Inspiriert von der SIE-Challenge der OÖN und der Poxrucker Sisters laden Egger und das Theater Meggenhofen zum Saisonabschluss am 16. Juli Chöre aus der Region ein, sich musikalisch am Kirschecker-Hof zu präsentieren. Den Höhepunkt dieses Abends wird ein Konzert der Poxrucker Sisters bilden, die 2023 zudem ein Jubiläum feiern: Seit zehn Jahren begeistert das Frauen-Trio sein Publikum mit blendend tanzbarem Dialektpop aus dem Mühlviertel.

Interessierte Chöre melden sich bitte per E-Mail: info@theatermeggenhofen.at

Theater Meggenhofen, "Der zerbrochene Krug", Heinrich von Kleist in der Fassung von H.C. Artmann, Premiere: 16. Juni, Termine bis 9. Juli. Infos, Karten: www.theatermeggenhofen.at

