Sven Regener: "Wer als humorlos gilt, hat schon verloren"

"Humor ist sowieso beliebt. Niemand will einer sein, der keinen hat. Wer als humorlos gilt, hat schon verloren", schreibt Sven Regener. Doch warum liegen Bücher, die ihre Leser zum Lachen bringen, so im Trend? Warum lieben wir es, beim Lesen mit einem Schmunzeln unterhalten zu werden? Dieser Frage geht Erfolgsautor Sven Regener ("Herr Lehmann") in seinem Essay "Zwischen Depression und Witzelsucht: Humor in der Literatur", der aus einer Poetik-Vorlesung an der Uni Kassel hervorging, nach.