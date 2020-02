Rund 1,5 Millionen Österreicher werden am Donnerstag via ORF wieder Livegäste beim Wiener Opernball sein. Als absolute Publikumslieblinge in der Moderatorenriege gelten dank ihrer schlagfertig-geistreichen Kommentare Christoph Wagner-Trenkwitz und sein kongenialer Partner Karl Hohenlohe. Christoph Wagner-Trenkwitz, im Brotberuf Chefdramaturg an der Wiener Volksoper, im Interview vor seinem 20. Balleinsatz.