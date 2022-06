Mit Franz Welser-Mösts Idee zur "Hausmusik Roas" hat sich 2021 eine volkskulturelle Bewegung in Richtung Kulturhauptstadt Bad Ischl/Salzkammergut 2024 aufgemacht. Seitdem wird an unterschiedlichen Orten in der Region gemeinsam musiziert (Termine: www.festwochen-gmunden.at). Im Gespräch mit Bundeskapellmeister Walter Rescheneder wird der Dirigent die Bedeutung der Volksmusik heute im Linzer Oberbank Kultur-Forum erörtern.