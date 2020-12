500 Arbeitsstunden hat Karl Hennerbichler bereits in sein jüngstes Projekt investiert: eine Steyrer Kastenkrippe aus dem Jahr 1810. Der 80-Jährige hat alle Figuren und Häuser herausgenommen, die Grünflächen und den Krippenberg gereinigt, den Himmel in sattem Blau gestrichen. Er hat jedes einzelne Gebäude restauriert, für die Wege Lärchennadeln geholt, getrocknet und zerkleinert, bevor er sie in die Krippe streute.