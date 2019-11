Wenn Technologie, Wissenschaft und Kunst verschmelzen

Nichts weniger als "Universitas" – das Universelle, das Ganze – haben die Rektoren Meinhard Lukas und Gerald Bast im Sinn, wenn sich ihre Universitäten fortan gemeinsam auf den Weg machen.

Die Linzer Johannes-Kepler-Uni (JKU, Lukas) und die Wiener Universität für angewandte Kunst (Bast, der in Linz Jus studiert hat) haben das Manifest "Innovation durch Universitas" formuliert, in dem sie weniger ihre künftige Zusammenarbeit konkretisieren als die grundsätzliche Notwendigkeit einer Verschmelzung von wissenschaftlichen und künstlerischen Methoden in Forschung und Lehre sowie der Symbiose von Wissen und Kreativität.

In spätestens zwei bis drei Jahren werden JKU und Angewandte gemeinsame Studien anbieten. Ab sofort startet der Informationsaustausch unter den Professoren und die Arbeit an einem verschränkten Konzept. Eines der räumlichen Standbeine wird das ehrwürdige Gebäude der alten Postsparkasse von Architekt Otto Wagner im ersten Wiener Bezirk sein. Vor wenigen Tagen hat die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) eine diesbezügliche Nutzungsvereinbarung über 99 Jahre mit Gebäude-Eigentümer "Signa Prime Selection" von Immobilieninvestor René Benko getroffen.

"Wir müssen ein Bildungssystem schaffen, in dem es darum geht, den Menschen jene Kompetenzen zu vermitteln, die Maschinen nicht haben", sagt Bast. Es gehe um die Kompetenz in natürlichen Technologien, sozialen Bereichen und nicht um das Verwalten der Gegenwart, sondern ums Vorausdenken. Etwa um die Gestaltung neuer Jobs, wenn in 20 Jahren bis zu 50 Prozent der heutigen Berufe nicht mehr existieren werden. Bast: "Wir müssen Menschen auf Berufe vorbereiten, die es noch nicht gibt, deshalb muss sich auch die Art und Weise des Studierens verändern."

Angestrebt sei nicht, bestehende Disziplinen abzuschaffen, sondern das bestehende Angebot um Verschränkung und grenzenloses Denken zu bereichern, Universitas eben.

Diese Partnerschaft, sagt Lukas, soll nicht als Kritik an der bisherigen Bildungspolitik der Republik gelesen werden, sondern als Hinwendung zu etwas Neuem. Am Beispiel von Lithium-Ionen-Batterien erläuterte er: "Wir steuern mit Vollgas auf diese Technologie zu, aber wir haben das Problem der Entsorgung nicht gelöst."

Warum die Partnerschaft nicht mit der Linzer Kunstuniversität eingegangen wurde, sei eine "typisch österreichische Frage". Lukas: "Sowohl die Angewandte als auch wir kooperieren nicht nur in Wien und Oberösterreich, sondern mit Universitäten auf der ganzen Welt. In vielen anderen Bereichen arbeiten wir mit der Kunstuniversität zusammen, aber bei diesem Thema haben wir uns mit der Angewandten gefunden."