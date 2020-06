Wenn Sitzriese und Plazenta-Junkie vier Monate keinen Sex haben

Sesselreihen mit einem Meter Abstand, nur jeder dritte Platz besetzt: Es muss für Künstler ein eigenartiges Gefühl sein, nach vier Monaten Pause vor nicht einmal 100 Zuseher zu treten, die weitläufig verteilt im großen Saal des Posthofs sitzen. Stimmung kommt da so schnell keine auf. Ansteckendes Lachen braucht Sitznachbarn, bei denen man sich anstecken kann. Nähe eben.

Dementsprechend schwer hatte es das Kabarettduo "BlöZinger" am Freitag mit seinem Best-of-Programm "Vorzügliche BetrACHTungen". "Vier Monate ohne Bühne ist wie vier Monate ohne Sex", sagte Robert Blöchl. "Kaum auszuhalten." – "Stimmt, du bist das nicht so gewohnt", konterte Roland Penzinger. "Du bist ja nicht verheiratet." Doch gerade am Anfang waren Pointen wie diese selten, vieles wirkte einstudiert, lief nicht rund. Es dauerte ein Weilchen, bis die Vollprofis das Bühnenwerkl wieder zum Anspringen brachten.

Es schien, als ob ihnen ausgerechnet ein Texthänger dabei helfen sollte. Erst als sie während eines Dialogs zwischen einem Pensionisten (Blöchl) und einem Zivi (Penzinger) gezwungen waren, zu improvisieren, kam die Lust an der Show zurück. "Ich sollte", sagte Blöchl, der nach den richtigen Worten suchte und dabei weiterhin pantomimisch Tauben Futter zuwarf, "vielleicht einmal aufhören, den Vogel zu füttern. Der ist ja schon ganz fett."

Es folgten flotte Szenen, etwa wenn Tante Trude und ihr Lach-Yoga-Guru im Auto dahintuckerten oder wenn Blöchl – von seinem deutlich größeren Bühnenpartner "Sitzriese" genannt – und Penzinger eineiige Zwillinge im Mutterleib spielten. Hier saßen die Pointen zwischen den beiden Plazenta-Junkies perfekt. Penzinger: "Draußen ist die Hölle." – Blöchl: "Willst bis zur Firmung herinnen bleiben?"

Fazit: Nach verhaltenem Start humorvolle Reise durch das BlöZinger-Universum

Kabarett: BlöZinger mit "Vorzügliche BetrACHTungen", 26. Juni, Posthof Linz

