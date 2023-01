Wenn sich die Bürokratie über die Ehrenamtlichkeit hermacht

Ohne Ehrenamtlichkeit würden manche Systeme in Kultur und Sport zusammenbrechen. Es sind Vereine, die diese Bereiche des gesellschaftlichen Lebens mit geringsten personellen und ökonomischen Ressourcen am Laufen halten. Wer sich in diesem Gefüge bereit erklärt, Verantwortung zu übernehmen, ist dementsprechend haftbar – wie zum Beispiel Julia Holzinger. Bei der Obfrau des Vereins Theater Phönix Linz flatterte noch im alten Jahr eine Strafe der Finanzbehörde über 1100 Euro ins Haus.