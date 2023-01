Dürfen Österreicher "lecker" und "Jungs" sagen?

"Das Essen schmeckt voll lecker" – eine Phrase, die vielen Landsleuten gar nicht schmeckt. Das sei "Piefkinesisch", wird häufig argumentiert. Die Chefredakteurin des Österreichischen Wörterbuchs sieht das anders. Für "lecker" gäbe es bei uns kein tatsächliches Synonym. "Ja, man kann auch köstlich, schmackhaft oder gut sagen. Aber das trifft es nicht. Meine Mutter freut sich mehr, wenn ich sage 'deine Palatschinken sind lecker', als wenn ich sage, 'sie sind gut', weil bei 'gut' glaubt sie, sie hat einen Fehler gemacht", sagt Christiane Pabst. Die Sprachgemeinschaft würde nur Wörter integrieren, die eine Lücke füllen. "Das tut 'lecker' – auch wenn mich jetzt halb Österreich für diese Aussage köpfen möchte."

Bisher und bislang

Germanismen wie "lecker" kommen in Österreich nicht gut an, obwohl sie längst im Wortschatz angekommen sind. Die Sorge, dass diese Begriffe und Phrasen "überhandnehmen", dürfte die Hauptursache für die breite Ablehnung sein. Eine OÖN-Leserin etwa schrieb, sie habe von der Zeitungslektüre in der Früh schon genug, wenn sie "in drei Beiträgen das leidige ,bislang‘ statt des österreichischen ,bisher‘ lesen muss". Laut Wörterbuch ist zwar beides erlaubt, doch in österreichischen Ohren klang "bisher" bislang besser.

Buben und Jungs

Bei so manchen stellen sich die Haare auf, wenn Fußballtrainer ihre "Buam" als "Jungs" bezeichnet. "Junge ist sehr deutschlandspezifisch", sagt Wörterbuch-Chefredakteurin Christiane Pabst. Das Wort sei via Internet zu uns gekommen, da die Inhalte massiv aus Deutschland stammen. Zum anderen habe sich "Junge" bei uns etabliert, weil man in Schultexten darauf pocht, Wortwiederholungen zu vermeiden. Auch das deutsche Fernsehen und Bücher spielen eine große Rolle. So werden Kinder häufig mit Möhren statt Karotten vertraut gemacht.

Wenn das Eis alle ist

Es sind nicht nur spezifische deutsche Wörter, die aufregen. "Das Eis ist alle", ließ ein österreichischer Radiomoderator vor ein paar Jahren seine Hörerschaft wissen. Nicht die Botschaft erhitzte die Gemüter, sondern das hochdeutsche Wort "alle". "Das Eis ist aus, sagt man bei uns", wurde der Moderator von der österreichischen Sprachpolizei zurechtgewiesen.

Das schlimme "s"

Verwirrung herrscht alljährlich in der Weihnachtszeit. Adventkalender oder Adventskalender? Das "s", das die Deutschen einschieben, ist immer wieder für Diskussionen gut. Die Adventkalender haben zu Weihnachten wieder ausgedient, würden wir Österreicher sagen. "An Weihnachten" gibt es bei uns allerdings nichts zu feiern. Wer zur Arbeit fährt, riskiert ebenso kritische Reaktionen. Hierzulande fährt man nicht zur Arbeit oder zur Schule, sondern in die Arbeit und in die Schule. Und wenn man geht, dann geht man. Man läuft nur in der Eile oder beim Sport.

Die Anrainer und die Anwohner

Auch in der Redaktion der OÖNachrichten gibt es übrigens eine Liste an Germanismen, die in der Berichterstattung zu vermeiden sind. Dazu gehören Nomen wie Anwohner (statt Anrainer) oder Knast (statt Gefängnis), Verben wie klauen (statt stehlen) oder ausbüxen (statt ausreißen), genauso wie die Phrasen "Sinn machen" (statt Sinn ergeben, sinnvoll sein) oder jemanden außen vor lassen. Ein OÖN-Leser illustrierte die Floskel mit der Frage, "ob das Gegenteil von 'außen vor lassen' denn 'innen nach lassen' bedeutet?" Darum bemüht sich die Redaktion und wird diese Phrase "außen vor lassen", also vermeiden. Christiane Pabst ist sich sicher: Verschwinden wird unsere Sprache nicht. "Die Leute haben Angst, aber das ist Blödsinn", sagt sie.

Österreichisch vs. Hochdeutsch: Noch mehr sprachliche Unterschiede sehen und hören Sie im folgenden Video.

