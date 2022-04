Da ist gerade ein ziemlicher Streit im Gange. Es geht um Messi und Ronaldo. Und um ein Autogramm, das Hannah Spale und Edda Uher unbedingt haben wollen. Zumindest spielen sie das als Improvisationstheater gerade vor. Die beiden, zehn und neun Jahre alt, besuchen bei Pili Cela in der Landesmusikschule Steyr den Schauspielunterricht. Schauspielerei in der Musikschule? Das ist in Steyr seit 2014 kein Widerspruch.