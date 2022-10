Seit Jahrzehnten arbeitet Margit Palme an ihrem druckgrafischen Werk – doch erst jetzt, mit über 80 Jahren, scheint die Künstlerin so richtig entdeckt zu werden. Neun ihrer Werke sind seit kurzem in der Ausstellung "Das Tier in dir" des Museums für Moderne Kunst im Wiener Museumsquartier zu sehen, am 19. Oktober startet eine Einzelausstellung in Traun, und auch das Linzer Nordico will in seiner am 11.