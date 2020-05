Wenn Kunst zum Leben erwacht

Noch heißt es etwas durchhalten, bis sich alle in der Schule wieder sehen. Um den Heimunterricht abwechslungsreicher zu gestalten, hatte Daniela Pölzl-Koch, die an der Neuen Mittelschule Neukirchen an der Vöckla Deutsch, Bildnerische Erziehung, Werken und Kochen unterrichtet, für die 1A-Klasse eine besondere (Haus)Aufgabe parat. Auf freiwilliger Basis sollten die Schüler in einer Museums-Challenge in die Welt der Malerei eintauchen. Alle haben mitgemacht, viele gleich mit mehreren Fotos. "Mit so einem großartigen Ergebnis habe ich nicht gerechnet. Ich bin total begeistert", sagt sie. Platzbedingt können wir leider nicht alle zeigen.

Elisabetta Sirani: Beatrice Cenci Viele Versuche stecken hinter dem Foto von Milena Geyer: Lange in einer Pose zu bleiben, sei anstrengend gewesen, aber es hätte viel Spaß gemacht.

Jacques-Louis David: Der Tod des Marat Wie andere seiner Mitschüler hat auch Erik Hager mehrere Kunstwerke nachgestellt. „Einfach so, weil mir das Nachstellen so viel Spaß gemacht hat und ich dachte, dass ich es gut hinbekomme.“

Albrecht Dürer: Feldhase Eine Albertina-Ausstellung, die die Klasse besuchte, hat Emil Stehrer veranlasst, ein Pendant zum berühmtesten Hasen der Kunstwelt zu suchen. Außerdem ist der Hase Emils Lieblingstier.

Jan Vermeer: Das Mädchen mit dem Perlenohrring Die Natürlichkeit des Mädchens ist Pia Rieger sofort ins Auge gesprungen. „Auf Anhieb hatte ich Ideen, wie ich das Gemälde nachstellen könnte! Schwierig war, den Blick des Mädchens genau nachzuahmen.“

Egon Schiele: Sitzende Frau Die Sitzposition hat Daniel Rendl an diesem Bild gefallen – und weil „das Shirt dieselbe Farbe wie eine meiner Lieblings-Fußballmannschaften hat“.

Arthur Sasse: Albert Einstein Wem Finn Hummer gerne die Zunge rausstrecken würde, hat er nicht verraten, dafür aber, woher er die Perücke hat. Sie ist vom vergangenen Fasching übrig geblieben, genau wie der Schnauzbart.

Sandro Botticelli: Bildnis einer jungen Frau Die Frisur von Botticellis Frau hat es Maia Thiel angetan, den passenden Gesichtausdrucks hinzubekommen, sei nicht leicht gewesen, schreibt sie.

Ivana Kobilca: die Kaffeetrinkerin Erinnerungen an ihre alte Heimat hat dieses Werk bei Bianca Bratkovic ausgelöst. „Es ist eines der bekanntesten Bilder Sloweniens, und weil meine Mama gerne Kaffee trinkt, haben wir uns erinnert.“

Alfons Mucha: Nachtruhe Paulina Pohn: „Ich habe mir gleich gedacht, dass das mein Bild ist! Meine Mama hat mir ein Leintuch geholt, und schon haben wir ein Foto gemacht.“

Artikel von Roswita Fitzinger r.fitzinger@nachrichten.at