Kolya muss um die zehn Jahre alt sein. Seiner Schwester Kristina, einem Kleinkind, bindet er die Haare so gekonnt zum Zopf, dass man meint, er wäre erwachsen. Die dokumentarische Arbeit "A House Made of Splinters" birgt zahlreiche solch bewegender Momente. Sie stehen im harten Kontrast zur Realität, die der dänische Regisseur Simon Lereng Wilmont skizziert. Das Werk führt in ein ukrainisches Kinderschutzhaus, das während des Drehs vor der Invasion nah an der russischen Grenze lag.