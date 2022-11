"Wenn jeder von uns in sein Instrument reinhackt, entsteht etwas Spezielles"

Die Stimmung in der Band war am Boden, die Zukunft offen. 2017 gingen die Sportfreunde Stiller getrennte Wege. Jetzt sind Sänger Peter Brugger (50), Bassist Rüdiger "Rüde" Linhof (49) und Schlagzeuger Florian Weber (48) wieder zurück. Mit im Gepäck hat das bayerische Trio sein neues Album "Jeder nur ein X". Am 27. Mai gastierten die Sportfreunde am Rathausplatz in Gmunden. Wie’s zum Comeback kam, verraten Brugger und Linhof im OÖN-Interview.