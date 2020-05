Während in Österreich erst ab Freitag Theater-Aufführungen mit bis zu 100 Besuchern gestattet sind, spielt das Hessische Staatstheater in Wiesbaden schon seit 18. Mai. Zum Auftakt: das Theater-Solo "Schinderhannes" mit Christian Klischat in der einzigen Rolle. 30 statt der erlaubten 60 Besucher waren zur Premiere im Kleinen Haus gekommen.