"Ich war schon einmal in Steyr, vor sehr kleinem Publikum", sagte Autor Norbert Gstrein mit einem Augenzwinkern, als er am Samstagabend im Museum Arbeitswelt bei den Literaturtagen Steyr zu Gast war. Nein, es sei keine traumatische Erfahrung gewesen, ergänzte er: "Aber ich bin froh, dass heute eindeutig mehr da sind." Derart launig gab der gebürtige Tiroler, der mit seiner Familie in Hamburg lebt, nicht nur Ausschnitte aus seinem im Februar erschienenen Buch "Der zweite Jakob" zum Besten,