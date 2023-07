Wenn einer Mama die Superkräfte ausgehen

"Du bist nicht in der Lage, mich hinzukriegen, Mama." Sätze wie diese fühlen sich an wie tausend Stiche mitten ins Herz. Im neuen Kinofilm "L’immensità – Meine fantastische Mutter" (ab Freitag im Kino) liegt es an Oscar-Preisträgerin Penélope Cruz, diesem Schmerz mit dem idealen Blick Ausdruck zu verleihen. Und die Spanierin ("Vicky Cristina Barcelona") hat ihn gefunden. In "L’immensità" verkörpert die 49-Jährige, die selbst zwei Kinder hat, die dreifache Mutter Clara Borghetti. In deren