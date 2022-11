Vom Kunstmuseum Lentos bis zum Bauern-Technik-Museum in Dietach/Steyr: In Oberösterreich gibt es rund 300 kleine und große Museen. Nun startet die Akademie der Volkskultur einen neuen Lehrgang, in dem ein Jahr lang in zwölf Modulen Museumsmitarbeiter, sogenannte Kustoden, ausgebildet werden. Sie lernen dabei alles, was man im Museum braucht – vom Förderantrag bis zum Plakat, von der Archivarbeit bis zur Ausstellungsgestaltung.