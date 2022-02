Wenn die Spitzenköche am Traunsee die Messer wetzen

Eine geräucherte Forelle möglichst exakt so zubereiten, wie das Vier-Hauben-Koch Lukas Nagl (34) vom "Bootshaus" in Traunkirchen kann? Da kommt selbst der erfahrene TV-Veteran Tim Mälzer (51) schnell an seine Grenzen. Er tüftelte in seiner Fernsehsendung "Kitchen Impossible" an ebendieser Aufgabe, die ihm die österreichisch-israelische Köchin Haya Molcho gestellt hatte.