Wenn die Seelen im Dreck stecken bleiben

Leicht macht es Autorin und Regisseurin Eleonore Khuen-Belasi ihrem Publikum nicht: So sperrig wie der Titel "blind gang boom, once we were golden", so anspruchsvoll ist das Stück, das am Donnerstag im Balkon des Theaters Phönix uraufgeführt wurde.

In dem zwischen absurder Komik und brutalem Ernst changierenden Stück kreisen eine an Lady Diana erinnernde Prinzessin, ein Maulwurf und ein Bombenblindgänger um eine Fülle von Themen, u. a. den schwierigen Umgang mit der Vergangenheit – symbolisiert durch den Blindgänger. Dessen Gefahr formuliert die Autorin teils pointiert, teils drastisch: "hier, wo wir jetzt sind, hier starben viele körper und ihre seelen blieben im dreck stecken." Lara Sienczak (Maulwurf), Tamara Semzov (Lady Die) und Lukas Weiss (Blindgänger) spielen intensiv und facettenreich. Langer Applaus.

Fazit: Komplexes Stück, das mit präziser, pointierter Sprache und dichtem Schauspiel punktet

Komplexes Stück, das mit präziser, pointierter Sprache und dichtem Schauspiel punktet Weitere Termine bis Ende April, Infos auf theater-phoenix.at

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn