Wenn die Schule Schauplatz eines Amoklaufs wird

Vor 40 Jahren hat der nun pensionierte Welser HAK-Professor Erwin Friedl eine – über die Schule und die Stadt hinaus – beachtenswerte Schultheater-Initiative gestartet.

Vor vier Jahrzehnten gab der Deutsch- und Französisch-Professor mit Pink Floyds "The Wall" den Startschuss, diesmal wühlen Schüler wie Lehrer – neben Friedl ist die Englisch-Professorin Elisabeth Fellinger federführend – mit dem Stück "Bang Bang You’re Dead" auf. Der US-amerikanische Dramatiker William Mastrosimone hat das Stück, das in englischer Sprache aufgeführt wird, nur wenige Tage vor dem Amoklauf an der Columbine High School im Jahr 1999 geschrieben. Im Welser Kornspeicher gelingt es den rund 20 jungen Darstellern, die meisten aus dem vierten Jahrgang, höchst authentisch, die dramatischen Ereignisse eines Amoklaufs und die Umstände, die dazu geführt haben, auf die Bühne zu bringen. "Wir haben bei dieser gemeinsamen Produktion gelernt, was Teamwork und Vertrauen heißt", erzählt Marco Pichler, einer der Darsteller. Letztlich ist diese Produktion aber eine sehr gelungene, nachvollziehbare Gesamtleistung. Aufgrund des großen Erfolgs werden zwei weitere Aufführungen angeboten.

Termine: heute, Donnerstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 19. Jänner, 17 Uhr, jeweils im Kornspeicher Wels. Eintritt 8 Euro (ermäßigt 5 Euro).

Artikel von Helmut Atteneder Redakteur Kultur h.atteneder@nachrichten.at