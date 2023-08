Wenn die Nockis über Rhodos küssen …

"Lass mich dein Kolumbus seinAmore mioBleib mit der Sehnsucht nicht allein in dieser Samstagnacht!" Vor 41 Jahren hat sich das Nockalm Quintett über gleichnamiges Kärntner Gebirge mit volkstümlicher Musik auf den Weg gemacht. Heute firmieren die fünf Herren unter "Nockis" ganz oben am heimischen Schlagerhimmel. Am Donnerstag machte die Band auf dem unvergleichlich malerischen Konzertgelände der "Hoamat" in Haibach ob der Donau Station. 1300 Nocki-Anhänger sind gekommen. Sie schunkeln,