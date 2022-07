Seit ihrem zweiten Lebensjahr lebt Raffaela Dumas-Janetschko in der Gerstnerstraße in Linz: mit den Eltern im dritten Stock, als Studentin im Erdgeschoß, später zog sie mit ihrem Mann Stéphane in die zweite Etage. Nun ist in Raffaelas ehemalige Studentenwohnung die Kunst eingezogen: Seit vergangenem Jahr führt das Ehepaar dort eine Kunstgalerie – ganz bewusst mitten im Wohngebiet. "Wir wollen die Kunst dorthin bringen, wo die Menschen leben", sagt die Galeristin. Entstanden ist diese Idee