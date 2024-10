Chagall in der Albertina: Wenn die Kuh übers Dach schwebt

Seine Motive haben einen fixen Platz in der Kunstgeschichte: riesige Blumensträuße im blauen Nachthimmel, eng umschlungene Liebespaare, Kühe und Uhren, die über den Dächern schweben. Dank der bunten Farbenpracht lieben Kunstsammler auf der ganzen Welt die Bilder von Marc Chagall (1887–1985). Sie erzielen Rekordpreise: So wurde das Bild "Les Amoureux" 2017 um 28,5 Millionen Dollar bei Sotheby’s in New York versteigert.