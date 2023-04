Wenn die komfortable Unterwerfung im eigenen Tod endet

Für Männer, die permanent die Welt erklären, hält der Zeitgeist einen Begriff bereit: "Mansplainer" (vom englischen "to explain" für "erklären"). In "Seneca" überträgt ihn Regisseur Robert Schwentke vom 21. Jahrhundert ins Römische Reich des Jahres 65 nach Christus.

Der große John Malkovich verkörpert die Rolle des Philosophen und Senators Seneca, dessen Karriere als Lehrer und Einflüsterer des sadistischen Kaisers Nero sich zu Ende neigt – und damit sein Leben. Schwentke ("Der Hauptmann", "R. E. D.") hat sich nicht aufgemacht, um den Gelehrten, der "als weisester Mann" galt, in einem Historienschinken auf ein Podest zu heben. Er rechnet mit diesem Mann ab, der aus einer Haltung der Selbstgefälligkeit wohlfeile Wortkunst zum Mittel zum Zweck verkleinert – jenem, unter Nero nicht nur zu überleben, sondern ein gutes Leben zu führen, indem er Wasser predigt, ein einfaches Leben, aber Wein wie die Made im Speck der Elite trinkt. Die Unsinnigkeit dieser Rolle des ungefragten Dauerplapperers spiegelt Schwentke in einem verrohten, dem Anführer dienenden Herrschaftssystem, das er aufregend inszeniert – mit feinen Bezügen. Nero, den der Regisseur mit Tom Xander großartig als feisten, dumpfen Teenager besetzt hat, den der junge Brite herausragend interpretiert, adressieren die Vasallen als "Mr. President".

Seneca gilt – ganz der US-Debatte entsprechend – als Herzstück des "Establishments". Dieses duckt sich weg, während Blut fließt, Köpfe rollen. Die Spur der Verwüstung des entrückten Nero steht im harten Kontrast zu geschliffenen Dialogen und Ausführungen Senecas.

Schwentke bedient sich der Unmittelbarkeit des Sprechtheaters. Mit den visuellen Möglichkeiten des Films veredelt er eine rohe, ruckelige, szenische Inszenierung, in die sich wie vom Himmel gefallene Kulissen schreiben. Die Bilder suchen das gleißende Licht der Weiten, erkunden verhärmte Gesichter in der Dunkelheit, unterbrochen von knallbunten Überblendungen, als hätte die Bildsprache jenen Punk, jene Auflehnung, an der es dem politischen Personal mangelt. Es ist eine Form, die diesen Film sehr modern macht, überraschend anders, nahbar. Bis klar wird, dass Nero auch Seneca tot sehen will.

Ab dann verliert sich Schwentke, gerade in dem, was er seinem Film davor gewinnend versagte. Der 69-jährige Malkovich wird über Gebühr monologisierend inszeniert. Er ist wahrlich fabelhaft. Dass das poppige Moment aber endet, sabotiert das Werk für echte Cineasten mit unnötiger Langatmigkeit.

"Seneca": D 2023, 112 Min., ab Freitag im Kino

OÖN-Wertung: drei von sechs Sternen

Autorin Nora Bruckmüller