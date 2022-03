Wenn der Vater seiner Tochter den Islam erklärt

Als Kind wollte Navid Kermani Formel-1-Rennfahrer werden. Das war damals normal. Und so fragte Kermani seine Mutter, warum der Islam keine Rennstrecke sei, sondern nur eine langsame Autobahn. Mag sein, dass sich die Weltreligion inzwischen in einen Radweg oder gar in ein Bahngleis entwickelt habe, räumt Kermani ein.