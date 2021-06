Wenn der Menschentrödel ausgemerzt wird

Panik bricht aus in der Stadt: Das "Gremium der höchsten Entschlussfreude" will den "Menschentrödel" ausmerzen. Das neue, vom Volk gewählte Regime überprüft, wessen Leben wertvoll ist – wenn nicht, ist binnen 24 Stunden die Stadt zu verlassen. Doch plötzlich kommen Ak, dem so integren Anführer, Zweifel an seinem Regime. Er setzt das "Gremium der höchsten Rücksichtnahme" ein, das statt Todesurteilen Freudenprotokolle verfasst. Doch ein Happy End bedeutet auch dieser Sinneswandel nicht ...

Was wie eine Parabel auf das NS-Regime klingt, ist die vom russischen Autor Jefim Sosulja 1917 verfasste Erzählung "Die Geschichte von Ak und der Menschheit". Sparsam, aber effektvoll von Katrin Lindner inszeniert, wird derzeit beim Schäxpir-Festival eine Adaption für über 15-Jährige im Außenbereich der Bruckner-Uni gezeigt. Doch für Jugendliche ist das Stück kaum zu enträtseln, das starre Figurenschema bietet wenig Raum zur Identifikation. Die Schauspiel-Studierenden des zweiten Jahrganges, Rebecca Hammermüller, Leonie Jacobs, Gemma Vannuzzi, Patrick Ljuboja, Kaspar Simonischek und Nils Thomas, zeigen nach verhaltenem Start aber insgesamt eine reife Leistung.

Fazit: Für 15-Jährige schwer zu entschlüsselnde Parabel, die die Studierenden nach einer Aufwärmphase passabel meisterten. Letzter Termin: 26. Juni, 20 Uhr Infos zum Festival auf schaexpir.at