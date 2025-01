Wenn der gesellschaftliche Wertekanon erodiert

Warum verknallt sich die junge Senta in diesen mystischen Seefahrer, der wegen eines Fluchs dazu verdammt ist, bis in alle Ewigkeit über die Weltmeere zu segeln? Richard Wagner liefert in seiner 1843 in Dresden uraufgeführten Oper "Der fliegende Holländer" dazu keine Antwort – sehr wohl die Inszenierung von Landestheater-Intendant Hermann Schneider, die im Linzer Musiktheater am 25. Jänner Premiere feiert.