Wenn der eine weiß, was der andere denkt

"Irgendwie haben es unsere Eltern geschafft, unsere Gehirne synchron zu schalten." Da muss Helmut Pointner jetzt schmunzeln. Aber es stimmt wohl. Denn das Zwischenergebnis dieser Synchronität ist mehr wert als eine Randnotiz: Gemeinsam mit seinem um ein Jahr älteren Bruder Herbert hat der 53-jährige Architekt je ein Büro in Wien und in der Heimatgemeinde Freistadt mit insgesamt zehn Mitarbeitern aufgebaut. Reibungsfreie 22 Jahre Zusammenarbeit, zahlreiche gewonnene Wettbewerbe und jetzt der mit 7500 Euro dotierte Landespreis für Architektur, das ist das immaterielle Portfolio.

Dein Freund, der Denkmalschutz

Pointner und Pointner haben sich im heimischen Architekturkosmos in zweierlei Hinsicht einen Namen gemacht: mit der sensiblen Umgestaltung von historischen Beständen und hinsichtlich ihrer klerikalen Klientel. Zum Ersten sagen sie: "Es gibt Kollegen, die kreuzen beim Thema Denkmalschutz die Finger. Für uns ist das kein rotes Tuch. Wichtig ist, sorgsam mit dem Altbestand umzugehen und ihn mit neuen Elementen zu kombinieren." Zeugnisse dieser Philosophie gibt es viele. In Freistadt etwa ein Generationen-Wohnhaus am Böhmertor, den Salzhof oder das Brauhaus. Die katholisch dominierte Sozialisierung hat den Pointner-Brüdern offenbar das nötige Gespür für klerikale Bauten mitgegeben. So entstanden in den vergangenen Jahren etwa die Pfarrkirche Essling, das Jugend- und Pfarrheim Großebersdorf, die Aufbahrungshalle Freistadt und das Seelsorgezentrum in der Linzer Solar City.

So oder so – wichtig sei es, zuhören zu können: dem Bauherren nämlich. Der Mehrwert sei dann das, was der Bauherr gar nicht erwartet hat.

Herbert und Helmut Pointner leben ihre synchronisierte Bruderschaft auch im Privaten gern aus. In einem kleinen Bauernhof des Großvaters in der Mühlviertler Gemeinde Eibenstein betreiben sie Obstbau. Herbert, Vater von zwei Töchtern, brennt dort Hochprozentiges, Helmut (drei Söhne, der jüngste, Jeremias, studiert Architektur) beschäftigt sich mit Kartoffelanbau.

Wie sieht eigentlich Helmut Pointners Traumhaus aus? "Eingeschoßig, mit offenem Blick in einen Naturraum hinaus …", versucht der ausgezeichnete Architekt eine Erklärung. Dann fällt ihm dazu ein passendes Gedicht ein, das Ernst Jandl für den Architekten Roland Rainer geschrieben hat:

Das umgebaute Haus

wo ist hier keller

ruft der architekt

sein fuß stampft erde

wo ist hier dach

wenn er zum himmel blickt

und wenn ins land

wo ist hier wand

mit tür, zu wechseln

zwischen draußen, drunnen

wo ist hier außen, innen

wo ist hier fenster

das ungezähmten blick

zu fester sicht erzieht

Artikel von Helmut Atteneder Redakteur Kultur h.atteneder@nachrichten.at