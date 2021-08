Mit der neuen Komödie des bayerischen Erfolgsregisseurs Marcus H. Rosenmüller ("Wer früher stirbt, ist länger tot") startet heute um 20.30 Uhr das Festival "Der neue Heimatfilm" in Freistadt. Darin versucht der stets grantige Bademeister Karl (Milan Peschel) gemeinsam mit seinem Helfer Sali (Dimitri Abold) seine Wirkungsstätte, das Freibad in der fiktiven bayerischen Gemeinde Grubberg, zu retten. Denn die Bürgermeisterin will die marode, Verlust bringende Vergnügungsstätte abreißen lassen