Wenn den Schwarzmalern und Grantlern ein Spiegel vorgehalten wird

Meggenhofens Intendant Fritz Egger ist ab 7. Juni in zwölf Vorstellungen als Herr von Rappelkopf zu erleben.

Fritz Egger hat in Meggenhofen ein kulturelles Kunststück zustande gebracht: Binnen fünf Jahren ist es dem in Grieskirchen aufgewachsenen Schauspieler gelungen, den Kircheckerhof in der 1500-Einwohner-Hausruckgemeinde als Zentrum für das gehobene Volksstück zu etablieren. Mit der Eigenproduktion "Erde" von Karl Schönherr begann Egger 2019 seine Meggenhofner Intendanz, damals mit zaghaften fünf Vorstellungen.