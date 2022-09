Sie war im echten Leben Richterin, ehe sie im Jahr 1999 im deutschen Privatfernsehen bei Sat.1 als Schauspielerin in der pseudo-dokumentarischen Gerichtsshow „Richterin Barbara Salesch“ Fälle löste. Am 13. April 2012 ging Salesch dann nach 2147 Sendungen in Pension. Heute feiert die 72-Jährige ihr Comeback als TV-Richterin. Wochentags um 11 Uhr läuft bei RTL „Barbara Salesch – Das Strafgericht“.