Wenn das geliebte Tier stirbt – Linzerin begleitet Menschen in ihrer Trauer

Wenn das geliebte Haustier stirbt, bricht für seine Besitzer meist eine Welt zusammen. Denn sie verlieren nicht nur einen treuen Gefährten, der sie Tag und Nacht begleitet und ihnen Zuneigung und Vertrauen geschenkt hat, auch ihr Alltag ändert sich durch den Verlust massiv. Die regelmäßigen Kuschel- und Spielzeiten mit dem Tier gibt es nicht mehr und bei Hunden fallen zudem die täglichen Spaziergänge weg.

Doch oft stoßen Betroffene bei Menschen, die nie ein Haustier hatten, auf wenig Verständnis für ihre tiefe Trauer. Vor allem Sätze wie "Nimm dir gleich wieder ein Kätzchen" oder "Sei nicht so traurig, es war doch nur ein Hund" schmerzen sehr.

"Ich weiß, wie schwer es ist, seinen tierischen Gefährten zu verlieren, und wie weh es tut, wenn andere diesen schweren Verlust mit wenig Einfühlungsvermögen abtun", sagt Claudia Kolb. Die Trauer um ihren Kater Mucki, den die PR-Expertin aus Linz nach mehr als 16 gemeinsamen Jahren im Jänner 2023 verloren hat, habe sie an manchen Tagen bis an die Grenze des Erträglichen gebracht.

Schreiben hilft

Damals habe sie begonnen, mit Deep Journaling (Schreibtherapie) an ihrer Trauer zu arbeiten. "Dabei geht es darum, niederzuschreiben, was einen im tiefsten Inneren beschäftigt", erklärt die 51-Jährige, die 2022 eine Ausbildung zur Deep-Journaling-Konstruktorin abgeschlossen hat. Mit dieser Methode sei es ihr leichter gefallen, den Tod ihrer Katze anzunehmen und zu überwinden.

Um auch anderen Menschen zu helfen, die ein geliebtes Haustier verloren haben, hat Kolb im Juni 2023 unter dem Titel "Pfotentrauerreise" einen achtwöchigen Onlinekurs (www.pfotentrauer.com) entwickelt, der auf Deep Journaling basiert. "In dieser Reise begleite ich Trauernde mit liebevollen Schreibimpulsen und Ritualen durch die wiederkehrenden Phasen der Trauer", sagt Kolb.

Zudem betreibt die Linzerin auf ihrer Website unter dem Titel "Seelenfutter" auch einen Blog mit aufmunternden Texten und eigenen Erfahrungen. Jeden Sonntag gibt es einen neuen Beitrag. "Darin greife ich immer wieder Themen auf, die die Menschen auf meinen Social-Media-Kanälen, die ich seit dem Sommer betreibe, besonders beschäftigen." Die Erfahrungen der vergangenen Monate auf Facebook (www.facebook.com/Pfotentrauer) und Instagram (www.instagram.com/pfotentrauer) hätten gezeigt, dass Betroffenen die Gemeinschaft, die sie dort erleben würden, besonders guttue: "Sie wollen verstanden werden, trauern dürfen und ihre eigenen Geschichten teilen." Denn jede Trauer sei so individuell, wie es die gemeinsame Geschichte mit dem Tier gewesen sei.

"In der geschlossenen Gruppe auf meiner Facebook-Seite und auf Instagram biete ich den Menschen Raum für ihre Trauer und unterstütze sie mit einzelnen Beiträgen rund ums Thema", sagt Kolb. Zudem finden Interessierte hier monatlich eine siebentägige Begleitung zu einem bestimmten Thema. Im September war es das Thema "Erinnerungen", im Oktober das Thema "Schmerz". Für November (Beginn ist am 13. 11.) hat sich die Community in einer Umfrage das Thema "Das Vermächtnis deines Seelentiers" gewünscht.

"Dass ich meine eigene Trauer offen zeige, bestärkt viele, auch zu ihren Gefühlen zu stehen", freut sich Kolb. Allein ein altes Video, in dem die Linzerin ihren Kater streichelt und dabei "Was es ist" von Erich Fried zitiert, hatte in drei Wochen 134.000 Aufrufe auf Facebook.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Ulrike Griessl Redakteurin Leben und Gesundheit Ulrike Griessl