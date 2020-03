Wenn Bildhauerei zum Lebensraum wird

Am Freitag wird Yvonne Farrell (69) den Festvortrag "Physics of Culture" bei dem in Wien stattfindenden Architekturfestival "Turn On" im ORF RadioKulturhaus (5. bis 7. März) halten. Gestern wurde der irischen Architektin zusammen mit ihrer Kollegin Shelley McNamara (68) der renommierte Pritzker-Preis zuerkannt. Dotiert ist der sogenannte "Nobelpreis für Architektur" mit 100.000 Dollar. Als Gewinnerinnen treten Farrell und McNamara in die Fußstapfen von Branchengrößen wie Zaha Hadid (2004), Rem Koolhaas (2000), Herzog & de Meuron (2001), Norman Foster (1999), Frank Gehry (1989) und dem einzigen österreichischen Gewinner, Hans Hollein (1985).

Farrell und McNamara gründeten 1978 in Dublin das Studio Grafton Architects, das sie nach der Straße ihres Büros benannt haben und das heute weltweit Projekte in den Bereichen Wohnen, Arbeit, Bildung und Infrastruktur plant und umsetzt. Mit dem Neubau der Wirtschaftsuniversität Bocconi in Mailand, für den sie 2008 mit dem World Building of the Year Award ausgezeichnet wurden, schaffte Grafton Architects den internationalen Durchbruch. 2018 kuratierte das Duo die Architektur-Biennale in Venedig.

Universität UTEC auf 35.000 Quadratmetern in Lima (Peru, Fertigstellung: 2015) Bild: Iwan Baan

Substanziell stark

"Ein wunderbarer Aspekt der Arbeit der beiden Architektinnen ist für mich deren Fähigkeit, auch großen Bauvolumen eine gewisse Leichtigkeit und spielerische Note zu geben", sagt Sigi Atteneder, Architektur-Professor an der Linzer Kunstuni.

Generell sei es schön zu sehen, dass einmal mehr nicht Star-Architektur, "sondern substanziell starke Architektur, wofür auch wir an der Kunstuniversität Linz stehen, diesen Preis bekommt. Zudem war es höchste Zeit, endlich wieder einmal Frauen auszuzeichnen, die seit Hadid, wenn überhaupt, nur noch in Teams mit Männern vertreten waren", sagt Atteneder.

Die beiden studieren an jedem Ort, wie das Licht fällt, wie die Menschen agieren. Aus diesem Prozess entsteht eine dienende Architektur. Dazu passt, dass die Architektinnen bevorzugt mit Beton und Stein arbeiten. Wie Bildhauerinnen formen sie ihre Volumen. Ihre Entwürfe wirken deshalb oft wie geometrische Skulpturen, nur dass sie keinem Selbstzweck dienen, sondern stets ihren Benutzern.

Die Jury des Pritzker-Preises begründete ihr Urteil mit dem "Glauben an die Zusammenarbeit", den die Preisträgerinnen zeigten, und ihrer "Großzügigkeit gegenüber ihren Kollegen". Dies sei ebenso wichtig wie die "unglaubliche Stärke in ihrer Architektur", ihre "tiefe Beziehung zur lokalen Situation" und die "unterschiedlichen Antworten", die sie auf jeden Auftrag fänden. (pg)