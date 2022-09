Wenn aus der Schreibmaschine digitale Ameisen krabbeln

Seit 30 Jahren vernetzt das Künstler- und Ehepaar Christa Sommerer und Laurent Mignonneau mit ebenso verblüffenden wie faszinierenden Ideen die reale mit der digitalen Welt. Nun zeigt die Landes-Kultur-GmbH im Linzer OK in der Ausstellung "The Artwork as a Living System" einen Überblick über ihre Arbeiten, von denen viele zu Klassikern der Medienkunst wurden.