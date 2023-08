Wenn alles Menschliche entweicht

Wer Michael Hanekes Oscar- und Golden-Globe-prämierten Film "Liebe" (2012) mit der nun bei den Salzburger Festspielen uraufgeführten Bühnenadaption vergleicht, schlendert auf dem Holzweg. Regisseurin Karin Henkel, die Salzburg bereits so große Inszenierungen wie jene von Gerhart Hauptmanns "Rose Bernd" (2017) und "Richard the Kid & the King" nach Shakespeare (2021) beschert hat, gestaltet daraus in Koproduktion mit den Münchner Kammerspielen etwas völlig Neues.