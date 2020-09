Wenig geglückter "Fidelio", dafür aber mit einem sensationellen Intermezzo

Vieles, vor allem im Zusammenwirken der einzelnen Kräfte, hatte nicht die Selbstverständlichkeit, mit der in den vergangenen Jahren gearbeitet wurde. Auch die Inszenierung beschwört ein Endzeitszenario herauf, das in der jetzigen Krise alles andere als aufbauend ist und vom Publikum wenig goutiert wurde.

Dazu kommt, dass Regisseur Hermann Schneider und sein Bühnenbildner Falko Herold unverblümt ihre Zweifel an der dramaturgischen Qualität des Werks im Programmheft kundtun, aber in der düsteren Inszenierung keine Wege finden, daran etwas zu ändern. Nur das Weglassen der nicht komponierten, dennoch für die Musik nicht unwichtigen Dialoge macht weder das Libretto besser noch die Handlung stringenter. Vieles an dieser Produktion gemahnt an ein Museum, ein Sammelsurium der unzähligen Fidelio-Regietheaterversuche.

Nur scheinbarer Fremdkörper

Vielmehr passiert Fidelio als szenisch untermaltes Oratorium, was einen Opernabend langatmig werden lässt, wäre nicht der scheinbare Fremdkörper gewesen. Denn speziell die Interpolation von Mark-Anthony Turnages "Twice Through The Heart" war nicht nur ein Sensationserfolg für Katherine Lerner, die die Partie der inhaftierten Mörderin blendend darstellerisch und sängerisch verkörpert. Diese großartige dramatische Szene hat auch in der Inszenierung und musikalischen Gestaltung jene dramaturgische Dynamik, die dem restlichen Abend gefehlt hat.

Musikalisch zog man nicht wirklich an einem Strang, was so manche Stellen in der Koordination zwischen dem Bruckner Orchester unter Markus Poschner und Bühne deutlich merkbar wackeln ließ und so weder den Zauber der fast zum Stehen kommenden Passagen noch die überschwängliche Freude trafen. Wenn Leonore und Florestan an ihrer "namenlosen Freude" beinahe ersticken – eigentlich kein Prestissimo, sondern ein Allegro vivace im Viervierteltakt, worauf schon Harnoncourt verwiesen hat –, hält sich diese in Grenzen.

Sangesleistungen uneinheitlich

Auch die sängerischen Leistungen waren sehr unterschiedlich. Am meisten beeindruckte Katherine Lerner, womit wieder deutlich wird, dass zeitgenössisches Musiktheater dem Geist unserer Zeit entspringt und ohne große Interpretationsbemühungen, ohne bedeutsame hermeneutische Kunstgriffe unmittelbar zu verstehen ist. Die in Südafrika geborene Sopranistin Erica Eloff überzeugte mit einer stringenten Interpretation sowohl des Regiekonzepts als auch der Musik und konnte somit das Publikum als Leonore restlos begeistern. Viel Applaus gab es auch für Marco Jentsch, der mit einer gewöhnungsbedürftigen kernigen Stimmfarbe den Florestan intensiv und wortdeutlich gab. Dominik Nekel war ein in allen Lagen beeindruckender Rocco, Fenja Lukas eine feine Marzelline und Mathias Frey ein ebenbürtiger Jaquino. Es gibt nur wenige Sänger, die über der Rolle des Don Pizarro stehen, über den ungewöhnlichen Tonumfang verfügen und den enormen Kraftanforderungen standhalten. Adam Kim schlug sich wacker, war aber meilenweit von einer treffsicheren Interpretation des Bösewichts entfernt. Martin Achrainer war schlichtweg fehlbesetzt und tat einem eher leid. Der Chor und Extrachor waren ordentlich studiert, bekamen aber nur Statistenrollen.

Fazit: Man kann nur hoffen, dass lediglich coronabedingt der Musiktheater-Dampfer noch nicht auf voller Fahrt ist und dass man möglichst schnell wieder zur gewohnten Qualität zurückfindet.

Artikel von Michael Wruss