"Wen oder was soll ich fürchten? Ich war vorher niemand, und wenn das Material schlecht ist, bin ich wieder niemand"

Den Anruf, bei dem Marina Lackovic erfuhr, dass sie den bedeutenden Kabarettpreis "Salzburger Stier" gewinnt (mehr rechts), wird die 33-Jährige wohl nie vergessen. Vor allem, "weil ich die ersten Minuten gar nicht verstanden habe, dass ich ihn bekommen soll", erinnert sich Lackovic – besser bekannt als ihre Bühnenfigur, der slawisch-scharfzüngige Feger Malarina.

Sie glaubte, man wolle sie für einen Auftritt bei der Sieger-Gala im Linzer Posthof buchen. Nie im Leben habe sie sich gedacht, je als Kabarettistin prämiert zu werden, geschweige denn, dass Menschen zahlen, um sie spielen zu sehen.

Aus Sicht der Künstlerin war das wohl so ein schönes Missverständnis wie jenes beim Anruf, der sie kürte. Missverständnisse gibt es auch dahingehend, was Lackovic in ihrem Kabarettdebüt "Serben sterben langsam" bietet, das sie zum "Salzburger Stier" führte. Oft wird es als Ethno-Comedy bezeichnet.

Wie sie es selbst beschreiben würde? "Als historisch-politsatirische Aufarbeitung des Spannungsverhältnisses zweier Länder." In ihrem Fall zwischen dem ehemaligen Serbien und Österreich. "Ich habe kein Problem mit dem Begriff ,Ethno‘. Aber es klingt schon ein bisschen so, als würde ich Folklore tanzen." Ethno-Comedy sei die Würze ihres Programms, das Hauptgericht sei jedoch die Politsatire. Wofür Malarina gebucht wird, entbehrt hier nicht einer gewissen Ironie: Man will sich mit ihr weltoffen zeigen, potenziert dabei aber auch den Stempel der "Minderheit". Als sie bei einer "Woche der Vielfalt" auftrat, erinnerte sie das an ein Kulinarikfestival. "Ich mich gefühlt wie ein Cevapcici mit Zwiebeln."

"Alles andere ist feig"

Dabei will Lackovic, die sich als naive bis rabiate "Balkan-Pitschka" Malarina tarnt, Grenzen einreißen. "Gemeinsames Lachen ist das Erste, was ein Thema zu einem kollektiven machen kann." Es erweiche verhärtete Ansichten, während es "gefühlt" mehr Abstand zu einem Thema erlaube. "Österreicher und Serben können sich gleichermaßen an meinem Material stoßen, weil es mitunter hart ist. Aber manches gehört gesagt." Dabei beschäftige sie sich nur "mit Minderheiten, denen ich selbst angehöre, und Gemeinschaften, mit den ich mich selbst identifiziere. Man sollte nur über Gruppen sprechen, die man in seinem Saal vermutet und die in ihrer Muttersprache antworten können. Alles andere ist feig." Geboren in Jugoslawien, kam sie als Gastarbeiterkind nach Tirol, später studierte sie in Wien vergleichende Literaturwissenschaft. Sie wollte der Welt nach ihrem Tod "einen ganz tragischen Roman" hinterlassen. Als ihr ihre Umgebung geraten habe, doch was Lustiges zu schreiben, schickte sie die ihre ersten Texte an Künstlerin Denice Bourbon vom "Politically Correct Comedy Club" in Wien. Bourbon ermutigte sie sogleich, damit aufzutreten.

Es folgte der Schritt ins Kabarett; warum sie sich dazu entschieden habe, könne sie gar nicht sagen. Sie habe die Entscheidung wohl nicht getroffen, sondern darum gebeten. "Ich habe immer danach gesucht, was ich am besten kann, und ich wusste lange nicht, was das ist." In den vergangenen vier Jahren sei nun "sehr viel sehr schnell passiert, die Ereignisse überschlagen sich die ganze Zeit". All das Gute wolle sie ja aufnehmen. "Aber nicht jeder Künstler ist mit dem stärksten Selbstwert gesegnet. Ich kann das alles gar nicht so leicht annehmen. So ein Schlussapplaus ist manchmal nicht so leicht auszuhalten."

Woher nimmt sie dann die Kraft, auszusprechen, was andere scheuen? "Wen oder was soll ich fürchten? Ich war vorher niemand, und wenn das Material schlecht ist, bin ich morgen wieder niemand."

Der renommierte Kabarettpreis wird am 6. Mai an Malarina, Mathias Tretter (D) und Dominic Deville (CH) verliehen. Erstmals ist der Linzer Posthof Austragungsort.

Moderiert wird an beiden Tagen von Gery Seidl, der 2016 den „Salzburger Stier" bekam.



„Serben sterben langsam“ ist eine kabarettistische „Geschichtsstunde“ über das Verhältnis zwischen Österreich und Serbien. Es beginnt beim Attentat von Sarajevo, geht von den Weltkriegen über in die Ära der Gastarbeiter, behandelt den Balkankrieg sowie den „massiven Schiss“ vor Jörg Haider, die Liebe zu „Tschuschenflüsterer“ Heinz-Christian Strache und das Ibiza-Video.

