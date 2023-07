Weltschmerz mit dem Klima in buntem "Weltschmelz" ausgedrückt

„Operation am offenen Gletscher“

Ihre kräftigen Farben und ausladenden Formen machen sie zu Blickfängen: 14 Arbeiten der in Wien verankerten Schweizerin Anna Meyer sind seit gestern hinter der Glasfassade an der Front (beim Eingang) des Lentos zu sehen. Die Vorteile dieser Hängung sind Schutz für die Werke, dazu ein sattes Blau im Hintergrund, das die Werke kontrastreich leuchten lässt, und all das bei voller kostenloser Sichtbarkeit für jeden. Die Spiegelungen im Glas, auch jene des Betrachters, könnte man als Nachteil