Weltpremiere von "Hinterland" in Locarno

Zwei (teils) österreichische Filmpremieren waren seit der Eröffnung am Mittwoch beim Filmfestival Locarno zu erleben: Mit der Weltpremiere seines neoexpressionistischen Thrillers "Hinterland" hat der Wiener Starregisseur Stefan Ruzowitzky ("Die Fälscher") am Freitagabend in Locarno die Piazza Grande bespielt – und dabei den Gästen keine sommerlich-leichte Kost geboten.

Mit Murathan Muslu als gebrochenem Kriegsheimkehrer gelingt dem Oscarpreisträger ein stilisiertes optisches Spektakel in der Tradition des deutschen Expressionismus, ein düsteres Porträt einer Umbruchszeit. "Der Kulturschock war nach dem Ersten Weltkrieg offensichtlich viel größer als nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist eigentlich die viel interessantere Zeit", sagt Ruzowitzky über sein Werk, das ab 8. Oktober auch in den heimischen Kinos zu sehen sein soll.

Ebenfalls als Weltpremiere war am Samstag die schweizerisch-österreichisch-deutsche Koproduktion "Monte Verità – Der Rausch der Freiheit" des Schweizers Stefan Jäger zu sehen. Im Zentrum des Werks über die ehemalige Künstler- und Aussteigerkolonie auf dem Berg steht die fiktive Figur Hanna Leitner (gespielt von der Wienerin Maresi Riegner), die Mann und Kinder verlässt und sich ins Tessin aufmacht. Die 74. Ausgabe des Schweizer Filmfestivals läuft noch bis 14. August.