Gidon Kremer und seine Kremerata Baltica spielten in Wels

Vor einer Italien-Tournee hat Gidon Kremer bei Freunden in Wels Station gemacht und mit seiner Kremerata Baltica auf Schloss Bernau eine öffentliche Generalprobe absolviert, um am Abend bei den Minoriten Wels das Ergebnis bei einem Konzert zu präsentieren.

Besonders beeindruckend war dabei die erste Programmhälfte mit bei uns kaum zu hörender Musik lettischer Komponisten, die das Publikum in faszinierende Klangwelten eintauchen ließ. So etwa im Zwiegespräch mit Bäumen in "Lignum" von Jekabs Jancevskis oder mit dem Fragment "I like Schubert", bei dem Vidmantas Bartulis einen spannenden Dialog mit der Musik der Vergangenheit führt.

Genauso in seiner subtilen Klangwelt überzeugend ist das als Violinkonzert konzipierte und auf den Gründer und Leiter der Kremerata Baltica, Gidon Kremer, zugeschnittene und an diesem Abend von diesem brillant gespielte Werk "Pages of a biography" von Georgs Pelecis, in dem viel Autobiografisches der beiden seit den Studientagen in Riga eng befreundeten Musikern steckt.

Im zweiten Teil: Bekannteres und doch in ungewöhnlicher Form. Denn Chopins 2. Klavierkonzert wirkt in einer reinen Streichorchesterbesetzung doch ungewöhnlich, obwohl der in Moskau geborene Kompositionsprofessor an der University of Texas, Yevgeniy Sharlat, ein großartiges Arrangement konzipierte, das beinahe nichts vermissen lässt.

Subtiler Pianist: Georgijs Osokins

Georgijs Osokins war dabei der subtile Pianist, der technisch über den Dingen stehend fein mit der Kremerata Baltica interagierte und so ein wunderbar kammermusikalisches Erlebnis offenbarte. Dabei war – wie auch schon bei den Werken davor – die Meisterschaft der Kremerata zu erleben, nämlich ohne Dirigenten in voller Eigenverantwortlichkeit aller Musiker aufeinander zu hören und zu reagieren, was ein intensives Musizieren evoziert.

Den Abschluss machten Winter und Frühling aus Piazzollas "Cuatro Estaciones Porteñas" mit Gidon Kremer als feinem Solisten.

Fazit: Perfekt aufeinander abgestimmtes Musizieren auf höchstem Niveau.

Autor Michael Wruss Michael Wruss