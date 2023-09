Welt-Star Karl Jenkins komponiert für Konzert in Linz

Werke wie „Adiemus“ und „Palladio“ haben ihn weltberühmt gemacht – nun bringt der Komponist Karl Jenkins sein neues Werk in Linz zur Uraufführung. „One World“ ist am 19. November um 18 Uhr im Brucknerhaus zu hören. Es soll ein Abend der Superlative werden: Mit dabei sind 450 Musiker des World Orchestra for Peace unter Direktor Charles Kaye, dazu der World Choir for Peace sowie der Hard Chor aus Linz und Schüler des musischen Zweiges des BORG Linz/Honauerstraße. Weitere 450 Sänger werden aus 40 Ländern live zugeschaltet.

Der 79-jährige Brite wird selbst dirigieren. Außerdem wird der Aufführung eine besondere Ehre zuteil: Die Unesco hat sie zum Friedenskonzert für 2023 erhoben. „One World“ besteht aus verschiedenen musikalischen Elementen, von Orchesterpassagen mit Solisten und Chor bis hin zu Rap. Inhaltlich verschreibt sich das Libretto, das Jenkins Frau Carol Barratt verfasste, der Vision einer friedlichen, gleichberechtigten Welt und greift Passagen aus mehreren Religionen auf. „Ein zentrales Motiv lautet ‘repair the world’. Das ist es, was unser Stück will: Die Welt reparieren“, sagte Jenkins bei der Präsentation gestern in Linz.

Eingefädelt hat das Projekt Alex Koller, Lehrer am BORG Linz und Landeschorleiter beim oberösterreichischen Chorverband, der bereits 2018 mit Karl Jenkins in Berlin zusammen arbeitete. Für Dietmar Kerschbaum, künstlerischer Leiter des Brucknerhauses, hat das Friedenskonzert eine tiefe Bedeutung: „Musik ist keine Waffe, mit der sich Frieden erzwingen lässt. Sie kann aber zum Frieden aufrufen.“ Stadt Linz und Land Oberösterreich unterstützen das Konzert.

Karl Jenkins wurde in den 1990er-Jahren mit Stücken wie "Adiemus" und "Palladio" berühmt. "The Armed Man: A Mass for Peace" wurde im April 2000 in der Royal Albert Hall in London uraufgeführt.

Infos: Die Uraufführung von Karl Jenkins Werk "One World" findet am 19. November um 18 Uhr im Brucknerhaus statt. www.brucknerhaus.at

