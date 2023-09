Welser-Möst will ab Jänner wieder dirigieren

Die OÖN ließ Welser-Möst wissen: "Ein Bandscheibenvorfall zwang mich dazu. Die Operation wurde im Klinikum Vöcklabruck am 1. September von einem hervorragenden Ärzteteam durchgeführt, dem ich zu großem Dank verpflichtet bin. Und am 4. September hat der histologische Befund ergeben, dass der entfernte Tumor bösartig war." Die erste Behandlungsphase beginne Ende Oktober. Seine für 2024 vereinbarten Dirigate – wie das Konzert am 4. September zum 200. Geburtstag Anton Bruckners mit dem Cleveland Orchestra in Bruckners Geburtsstadt Ansfelden – will Welser-Möst wieder wahrnehmen.

