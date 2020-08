Welser-Möst in Salzburg ausgezeichnet

Franz Welser-Möst ist längst eine Institution bei den Salzburger Festspielen. 1985 gab er dort im Alter von 25 Jahren bei einer Serenade mit Werken von Mozart und Haydn sein Debüt. Am Ende des laufenden Festspielsommers werden es 47 Opern-Vorstellungen und insgesamt 74 Auftritte gewesen sein, die der Dirigent in Salzburg absolviert hat. Am Sonntag feierte Franz Welser-Möst seinen 60. Geburtstag (die OÖN berichteten) – nicht nur aus diesem Anlass wurde er von Festspiel-Präsidentin Helga Rabl-Stadler mit der Festspielnadel mit Rubin ausgezeichnet. Eine Ehrung, die bisher Auserwählten wie Christa Ludwig, Jürgen Flimm, Riccardo Muti, Mariss Jansons, Anne-Sophie Mutter und Daniel Barenboim zuteilwurde. Landeshauptmann Wilfried Haslauer würdigte Welser-Möst obendrein mit dem Ehrenzeichen des Landes Salzburg.

Inzwischen ist der Dirigent auch auf dem Buchmarkt erfolgreich. Sein Werk "Als ich die Stille fand" liegt auf Platz eins der Bestseller-Liste der Kategorie Sachbuch. Über dieses Buch und sein Leben wird Welser-Möst am Donnerstag (20. 8., 20 Uhr) mit Ex-Kunstuni-Rektor Reinhard Kannonier auf dem Aichergut in Seewachen sprechen. Info/Karten: www.aichergut.at