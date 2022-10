Welche Meinungsfreiheit ist in Frankfurt gemeint?

Es klingt zynisch, aber die Frankfurter Buchmesse meint es ernst: Das größte Autoren- und Verlegertreffen der Welt hat sich ein vermeintlich soziales Netzwerk als Partner ausgesucht, weil es aufs Neue um die Rettung der Branche geht. Mit TikTok soll dem Buch eine jener Plattformen unter die Arme greifen, die Information zur Unschärfe zuspitzen und die Aufmerksamkeitsdauer auf wenige Minuten eindampfen. TikTok (Produkt des chinesischen Unternehmens ByteDance) hat sich in der Musik längst zum Hitbeschleuniger entwickelt. Dort wird mitentschieden, was als massentauglich durchgeht. Diese Marktmacht will TikTok nun auf andere Genres ausdehnen, indem es sich in Frankfurt nach vorne drängelt.

Der veranstaltende Börsenverein des Deutschen Buchhandels schwingt zwar gerne die Flaggen der Meinungsfreiheit und Toleranz. Dass TikTok allerdings mit dem Zensurwerkzeug "Shadowban" arbeitet und etwa Wörter wie "Terroristen" oder den Namen der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai (sie hatte einem chinesischen Politiker sexuellen Missbrauch vorgeworfen) herausfiltert, wird vom ökonomischen Nutzen überblendet: Mit 84 Milliarden Aufrufen greift der TikTok-Hashtag #BookTok in den Markt ein. Die Hälfte aller Zwölf- bis 19-Jährigen im deutschsprachigen Raum verwendet TikTok regelmäßig, bei den 20- bis 29-Jährigen ist es ein Drittel. Algorithmus-bedingt entstehen nun Hypes um Bücher, unter anderem jener um "Das Lied des Achill" von Madeline Miller. Zur Verblüffung der Autorin selbst wurde der Roman zum Bestseller, nachdem er auf BookTok besprochen worden war – zehn Jahre nach der Veröffentlichung. Der Einzelhandel will im Windschatten des TikTok-Kanals ebenfalls mitradeln: Manche Buchhandlungen haben bereits Regale für BookTok-Bestseller eingerichtet. Sofern der Profit lauert, verdunstet die Beschwörung der Meinungsfreiheit zur warmen Luft.

Andererseits ist es rührend, wenn Hightech im literarischen Gebrauch scheitert: Im Pavillon des Gastlandes Spanien werkt der Schreibroboter T-A3. Es ist ein mechanischer Arm, der ein von "der Menschheit geschriebenes Gedicht" aufzeichnen soll. Jeder kann seinen Text an #universalpoemuptofrankfurt schicken – und schon ist man Dichter. Nur blöd, wenn T-A3 "Karin ist Schund" schreibt, obwohl "Karin ist schön" gemeint war.

Dennoch strengen sich die Buchmacher in Frankfurt an, Sichtbarkeit für Irans Frauen und die Ukraine zu schaffen. Russlands Stand wurde ausgeladen, Dissidenten sind willkommen, wobei viele Frankfurt meiden – aus Angst, danach nicht wieder nach Russland einreisen zu dürfen. Dmitry Glukhovsky ist dennoch gekommen.

Der russische Schriftsteller weiß ohnehin, dass er nicht wieder nach Hause darf, zumindest solange Wladimir Putin an der Macht ist. Er hatte den Krieg öffentlich kritisiert. "Aber meine eigenen Schwierigkeiten sind lächerlich im Vergleich zu den Schwierigkeiten des ukrainischen Volkes", sagt Glukhovsky, der mit seinem weltweiten Bestseller "Metro 2033" die Grundlage für das gleichnamige Computerspiel geschaffen hat. In Frankfurt stellt er den Band "Geschichten aus der Heimat" vor – "und Sie werden es nicht glauben, es ist ein lustiges Buch".

Für eine vierminütige Videobotschaft war dann auch Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj beim Frankfurter Kongress des Europäischen Verlegerverbandes im "Saal Harmonie" zugeschaltet. Und er forderte, dass die Branche Bücher über jene veröffentlichen müsse, "die den Terror unterstützen und Europa gezielt schwächen wollen". Zudem seien auch Geschichten vom "Sieg der Freiheit" wichtiger denn je: "Die Leute müssen wissen, dass die Freiheit wehrhaft ist."

Am Ende der Rede wurde im Stehen applaudiert. Auch von TikTok-Mitarbeitern.