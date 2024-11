Welche Kunst kauft das Land Oberösterreich?

Kevin Schafners rosaroter Panther, der zufrieden in der Ecke lehnt und den Betrachter anblickt, Michaela Kesslers mit Kugelschreiber gemalte Körperformationen, Xian Zhengs exakt mit Bleistift gezeichneter Aufriss einer Wohnung von oben: 64 Kunstwerke von 47 Künstlern kaufte das Land Oberösterreich im Vorjahr um rund 100.000 Euro. Nun werden sie in der Schau "Neues aus der Sammlung" in der Kunstsammlung des Landes im Linzer Ursulinenhof gezeigt.