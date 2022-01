Weißmann erklärt 2022 zum Jahr der jungen Zielgruppen

In einer E-Mail an alle Mitarbeiter kündigte er etwa den Start zweier Player-Module, die Neuorganisation des Online-Bereichs und eine neue Daten-Strategie an. 2022 erklärte er zum "Jahr der jungen Zielgruppen" und der "Veränderung". Schließlich habe sich das größte Medienunternehmen des Landes vom linearen Broadcaster zur multimedialen Plattform zu entwickeln. Letzteres hänge auch davon ab, ob es zu einer dafür notwendigen ORF-Gesetzesnovelle kommt.

Stark von gesetzlichen Neuerungen ist man am Küniglberg etwa bei der Erarbeitung einer multimedialen Flotten- und Online-Strategie abhängig. Deren Ziel ist der Ausbau der Online-Angebote insbesondere im Streaming-Bereich.

Am Streaming-Portal "ORF-Player" arbeite man "unter Hochdruck". Die Module "Sport" und die Audioplattform "Sound" sollen im ersten Halbjahr online gehen. Für das Modul "Topos" – der Wissenschafts-, Bildungs-, Religions- und Kulturbereich des Players – erteilte die Medienbehörde KommAustria grünes Licht.

2022 steht auch die Besiedelung des 303 Millionen Euro teuren ORF-Campus an, womit künftig auch Mitarbeiter von Ö1 und Ö3 im ORF-Zentrum am Küniglberg arbeiten werden. Der Unternehmenskultur will Weißmann "viel Aufmerksamkeit" widmen.